Consiglio Europeo: redatto un documento tecnico da proporre ai Capi di Governo per la programmazione pluriennale (2021-27) della UE. Difficile accordo

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio Europeo, riunito in seduta plenaria per tentare di approvare il budget della programmazione pluriennale di spesa per il 2021-27, dopo il disaccordo tra i vari paesi membri, si tenta di trovare in serata un accordo sulla base di un documento tecnico come piattaforma da cui smussare gli angoli delle divergenze. Il documento proposto dalla Commissione europea sarà presentato alla riunione plenaria dei capi di Stato e di governo. Il documento tecnico prevede un bilancio pari all'1,069% del reddito nazionale lordo complessivo dell'Unione, leggermente al di sotto del livello che aveva proposto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel (1,074%), ma, in più prospetta alcune importanti concessioni ai quattro cosiddetti paesi "frugali" (Austria, Olanda, Danimarca e Svezia) e alla Germania. Innanzitutto, questi cinque paesi potranno mantenere i loro "rebate" ("sconti" sui contributi al bilancio, analoghi a quello che aveva il Regno Unito al livello del 2020), con l'Austria che avrà anche 100 milioni in più; poi, l'Olanda potrà trattenere (fino al 2023) il 25% dei diritti di dogana, normalmente destinati come "risorse proprie" al bilancio Ue, invece del 15% che vale per gli altri Stati membri. D'altra parte, è previsto un aumento degli impegni di spesa per la Politica agricola comune (Pac) pari a 2 miliardi di euro per i pagamenti diretti e 2,4 miliardi per lo sviluppo rurale. In più, il documento comprende una nuova formulazione del riorientamento verso obiettivi "verdi" del bilancio pluriennale, portando dal 25 al 27 per cento la spesa "climate-friendly", con la possibilità di arrivare al 30% entro il 2027, dopo una revisione nel 2023. Infine, il testo prevede un "chiarimento" sul meccanismo che dovrebbe garantire il rispetto dello stato di diritto" nei paesi beneficiari, come condizione per percepire i fondi Ue. Il presidente della Commission, Charles Michel ammette: "questo bilancio è una questione molto difficile in particolare con l'uscita della Gran Bretagna". - (PRIMAPRESS)