Cina: si allenta il blocco da caronavirus per i non residenti di Wuhan che potranno uscire dalla città

(PRIMAPRESS) - WHUAN (CINA) - Wuhan,la città cinese epicentro del coronavirus, ha autorizzato i non residenti di partire se non presentano sintomi e non hanno mai avuto contatti con infetti: le nuove disposizioni, diffuse oggi,allentano il blocco totale contro la diffusione dell'epidemia.In aggiunta,le persone non in quarantena che necessitano di trattamenti per malattie speciali, possono anche loro partire in gruppi. Wuhan, capoluogo dell'Hubei con 11 milioni di abitanti, aveva sospeso i servizi di bus, metro, traghetti, aerei e treni in uscita dal 23 gennaio. - (PRIMAPRESS)