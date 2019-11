(PRIMAPRESS) - PECHINO - Quindici morti e 9 feriti per una esplosione in una miniera di carbone della provincia cinese delle Shanxi (nord). Lo scoppio è avvenuto vicino alla città di Pingyao mentre in 35 stavano lavorando nel sottosuolo profondo. Undici soltanto sono riusciti a fuggire senza riportare danni. - (PRIMAPRESS)