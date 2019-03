Catturato l'omicida turco del tram di Utrecht in Olanda. Aveva molti precedenti

(PRIMAPRESS) - UTRECHT (OLANDA) - E’ stato catturato l’assalitore che questa mattina in un tram di Utrecht in Olanda ha colpito a morte tre persone ferendone altre cinque. La sparatoria è avvenuta intorno alle 11 mentre il tram transitava in piazza 24 ottobre, una zona residenziale e periferica della città olandese. L’assalitore - un 37enne di origini turche, Gökmen Tanis - è stato catturato dopo oltre 7 ore di caccia all’uomo. Le autorità avevano diffuso una sua foto chiedendo ai cittadini, se l’avessero visto, di non avvicinarsi e segnalarne la presenza alla polizia. Nell'immagine, a bordo del tram, indossa un giubbotto blu con un cappuccio. Il padre - raggiunto dai media a Kayseri, in Turchia - dice di non avere sue notizie da 11 anni e che «se è stato lui, deve pagare». Numerosi i precedenti penali a carico del figlio: rapina a mano armata nel febbraio 2012; tentato omicidio a dicembre 2013; incendio doloso in un appartamento a maggio 2014; aggressione e minacce ad agenti a ottobre 2014; guida in stato di ebbrezza a novembre 2014; vandalismo contro un negozio e un commissariato a ottobre 2015 e luglio 2017; infine violenza sessuale, per cui due settimane fa è ricomparso per l’ennesima volta in tribunale. - (PRIMAPRESS)