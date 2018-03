Caso Skripal: l'Occidente contro la Russia e anche l'Italia espelle due diplomatici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Autosuggestione occidentale o incontrovertibili fatti documentati? L’espulsione di un centinaio di diplomatici russi da tutta Europa non era mai stato visto se non al tempo dei conflitti mondiali. La vicenda del caso Skripal, l’ex spia russa avvelenata a Londra, insieme alla figlia il 4 marzo scorso, ha visto una reazione senza precedenti ma che resta ancora nell’ombra perché da una parte ci sono le indagini compiute in Gran Bretagna sul gas nervino che avrebbe avvelenato Skripal e dall’altra le reazioni di Mosca che negano l’accaduto e insinuano dubbi sul fatto che quel tipo di gas fosse uscito dai laboratori sovietici. Fatto sta che ieri anche l’Italia si è accodata alla decisione del resto d’Europa procedendo all’espulsione di due diplomatici.

Una misura adottata a metà visto che sarebbero dovuti essere quattro i diplomatici russi presso l’ambasciata di Russia in Italia ma Gentiloni ha deciso, anche previa consultazione con Salvini e Di Maio, di adottare una misura più lieve. Anche se i due non hanno completamente condiviso la posizione forte dell’Europa che è passata fin troppo velocemente a conclusioni. Salvini, infatti, su twitter aveva criticato la chiusura di ogni dialogo. - (PRIMAPRESS)