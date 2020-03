California: la nave Grand Princess autorizzata all'attracco al porto di Oakland. A bordo ci sono 21 contagiati. Nessuno dei 32 italiani

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - La Grand Princess, la nave della compagnia di crociera Princess Cruise, dopo il divieto di attracco a San Francisco dove era stata bloccata al largo, ormeggerà oggi nel porto di Oakland, in California.

La nave ha a bordo oltre 3.500 persone di cui 21 contagiate dal coronavirus. La compagnia Princess ha confermato la notizia. Sull'imbarcazione ci sono anche 32 italiani (31 membri dell'equipaggio e un passeggero) tutti in salute. A scendere per primi saranno "i passeggeri che hanno urgente bisogno di cure mediche o di essere ricoverati", ha puntualizzato la compagnia. - (PRIMAPRESS)