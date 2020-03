Bruxelles: attività ridotta al Parlamento Europeo per le misure di prevenzione contro Covid-19. Mikkelse: "Il virus è presente in tutti gli stati membri". Ecco la mappa

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il segretario generale del Consiglio Europeo,il danese Jeppe Tranholm-Mikkelse, questa mattina dopo le consultazioni con le unità sanitarie, ha introdotto, oggi 9 marzo, una serie di nuove misure di prevenzione per il contrasto e la diffusione del coronavirus (Covid-19). Le misure sono state comunicate ai delegati degli Stati membri e alle altre persone interessate. Il numero di riunioni del Consiglio, dei suoi organi preparatori e dei gruppi di lavoro sarà ridotto. La presidenza prenderà regolarmente decisioni sulle riunioni da mantenere anche se la composizione delle delegazioni che partecipano alle riunioni sarà limitata. Soppresse invece, tutte le visite di gruppi e le formazioni politiche.

Il personale dell'SGC è incoraggiato a limitare per quanto possibile le riunioni interne e a continuare a osservare scrupolosamente le misure igieniche raccomandate

Inoltre, l'elenco delle zone per cui il personale dell'SGC è soggetto a restrizioni di viaggio è stato aggiornato per tenere conto delle ultime decisioni delle autorità italiane.

Questo approccio rispecchia un'evoluzione verso misure più generali, visto che il virus è ormai presente in misura considerevole nella maggior parte degli Stati membri, compreso il Belgio, e che probabilmente tale evoluzione continuerà.

Intanto ecco la mappa aggiornata ad oggi 9 marzo della distribuzione del coronavirus in Europa: 11.577 sono i casi totali registrai cosi ripartiti: Italy (7 375), France (1 126), Germany (902), Spain (589), United Kingdom (273), Netherlands (265), Sweden (203), Belgium (200), Norway (169), Austria (102), Greece (73), Iceland (55), Denmark (38), Czech Republic (32), Finland (30), Portugal (30), Ireland (21), Slovenia (16), Romania (15), Croatia (12), Poland (11), Estonia (10), Hungary (8), Luxembourg (5), Slovakia (5), Bulgaria (4), Latvia (3), Malta (3), Liechtenstein (1) and Lithuania (1). - (PRIMAPRESS)