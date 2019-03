Brucia in Cina una fabbrica: 47 morti e 640 feriti. La notizia arriva a Xi Jinping in visita in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - La notizia dell’esplosione avvenuta questa mattina nella città di Yancheng in Cina è stata data al presidente Xi Jinping mentre si avviava con la scorta verso il Quirinale per l’incontro con il presidente Mattarella. La violentissima esplosione nella provincia orientale di Jiangsu ha squarciato il cielo facendo poi alzare una nube intensa di fumo nero a seguito di un incendio in una fabbrica di fertilizzanti, la Tianjiayi Chemical. Il bilancio è molto grave: sarebbero almeno 47 le persone morte e 640 quelle ferite. Di queste, circa 90 verserebbero in condizioni gravi.Secondo fonti locali, l'esplosione è stata così forte da aver sentito la terra tremare fino alla vicina città di Lianyungang. Sono ancora sconosciute le cause che hanno causato l’esplosione. La compagnia chimica cinese produce oltre 30 tipi di fertilizzanti differenti e sembrerebbe che, in passato, l'azienda fosse stata sanzionata per non aver rispettato dei parametri di sicurezza. Intanto le autorità hanno evacuato circa 3.000 persone e arrestato i vertici dell'impianto chimico esploso.La notizia è rimbalzata pesantemente sul vertice in atto in Italia infuocando le polemiche che si erano già aperte proprio sugli standard di sicurezza e di diritti del lavoro che vedono la Cina in forte ritardo. - (PRIMAPRESS)