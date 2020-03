Brasile: 18 persone muoiono nell'affondamento di un battello sul fiume Jari. In salvo 46 passeggeri

(PRIMAPRESS) - RIO DE JANEIRO - Almeno 18 persone sono morte e altre 30 sono disperse a causa dell'affondamento di un traghetto nella regione della foresta pluviale amazzonica. Il battello trasportava passeggeri sul fiume Jari, affluente del Rio delle Amazzoni, quando si è rovesciato.I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 46 persone. Sul fatto indaga la Marina brasiliana. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate. - (PRIMAPRESS)