Bolivia: la rivolta della polizia nei confronti del presidente rieletto Morales. Sale la tensione nella capitale

SUCRE (BOLIVIA) - Sale la tensione per le proteste in Bolivia, dove nelle ultime ore c'è stato l'ammutinamento di almeno tre compagnie delle forze di polizia contro il presidente Morales. A quasi 20 giorni dall'inizio delle proteste per la rielezione di Morales si sono verificate nuove proteste e violenze, sopratutto nelle città di Cochabamba, Sucre e Santa Cruz. Ieri il presidente Morales aveva convocato una riunione urgente con più ministri.