Barcellona: salgono a 41 i feriti negli scontri con la Guardia Civil. Il leader catalano Torra invita a protesta pacifica

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Sono almeno 41 le persone rimaste ferite negli scontri di ieri notte in Catalogna. Tre persone sono invece state arrestate a Madrid, dove si è svolta una manifestazione di solidarietà con i leader separatisti. "Non ci sono giustificazioni per bruciare auto o altri atti di vandalismo: la protesta deve sempre essere pacifica", ha affermato il leader catalano Torra. Ma si pensa che ad aver provocato la guerriglia urbana con gli incendi di diverse vetture siano stati degli infiltrati che nulla hanno a che vedere con le ragioni della protesta. - (PRIMAPRESS)