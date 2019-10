Barcellona: quattro agenti feriti negli scontri contro la sede della Polizia. In 350 mila in piazza

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Non si placano le proteste degli indipendentisti della Catalogna che in una manifestazione dinanzi alla sede dell Polizia di via Laietana a Barcellona hanno ferito quattro agenti. Uno di loro è gravemente ferito. Tre gli arrestati nella manifestazione che ha portato in piazza circa 350 mila persone ancora per protestare contro la sentenza della Corte Suprema spagnola che 16 giorni fa aveva condannato i leader separatisti ad oltre 100 anni complessivi di carcere.

Le proteste sono costate finora circa seicento feriti e decine di arresti, dopo l'infiltrazione di gruppi violenti nei cortei pacifici. Oggi è in programma un contro-corteo promosso dalla società civile catalana che si batte contro la secessione dalla Spagna. - (PRIMAPRESS)