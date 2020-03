Australia: stop agli ingressi dall'Italia. Potranno rientrare solo cittadini residenti ma osservando la quarantena

(PRIMAPRESS) - SIDNEY (AUSTRALIA) - Il governo australiano ha annunciato l'estensione all'Italia del divieto di ingresso nel Paese, che era già in vigore per chi provenisse da Cina, Iran e Corea del Sud. Sarà ammesso il rientro di cittadini e residenti permanenti, i quali dovranno però auto-isolarsi per due settimane. Al fine di contrastare la diffusione del coronavirus, il primo ministro Morrison ha introdotto un pacchetto da 2,4 mld di dollari australiani (oltre 1,4 mld di euro). - (PRIMAPRESS)