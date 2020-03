Australia: doppi controlli per chi arriva dall'Italia con misurazione della febbre

(PRIMAPRESS) - SIDNEY (AUSTRALIA) - Anche dall’Australia arrivano restrizioni per i cittadini provenienti dall'Italia, per limitare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro australiano Scott Morrison, spiegando che chi viene dall'Italia sarà sottoposto a "misure di screening avanzate”, cioè dovrà rispondere a domande ulteriori rispetto al consueto e gli sarà misurata la febbre. La misura ha fatto seguito a una riunione di sicurezza nazionale del governo federale, dopo che il comitato per la protezione della salute ha raccomandato un rafforzamento delle misure. Negli Usa, invece è lo stato Usa della California a decretare lo stato di emergenza dopo aver annunciato la sua prima vittima da coronavirus e ha messo in quarantena al largo della sue coste una nave da crociera con 3.500 persone a bordo. Un 71enne morto in un ospedale presso Sacramento, che aveva problemi di salute pregressi, era stato un passeggero della nave. In tutti gli Stati Uniti ci sono almeno 150 casi di coronavirus,con 11 vittime, dieci delle quali nello stato di Washington, che insieme con la Florida ha già dichiarato l'emergenza. - (PRIMAPRESS)