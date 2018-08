Attacco kamikaze nella Siria meridionale: 40 morti tra militari e civili

(PRIMAPRESS) - SWEIDA (SIRIA) - Sono almeno 40 le persone, tra militari dell'esercito, miliziani loro alleati e civili che hanno perso la vita in un attacco kamikaze a Sweida, nella Siria meridionale. A darne notizia è l'Osservatorio siriano per i diritti umani, un gruppo di attivisti vicino all'opposizione con sede nel Regno Unito, che attribuisce l'attentato al sedicente Stato islamico (Is).

L’attacco, sempre secondo l’Osservatorio, sarebbe stato portato da tre i kamikaze entrati in azione mentre l'agenzia di stampa 'Sana', spiega che un attentatore suicida si è fatto esplodere nell'area dove si svolge il mercato, provocando un numero imprecisato di morti e feriti e due possibili kamikaze sarebbero stati uccisi dalle forze di sicurezza prima di farsi esplodere.

Secondo fonti ufficiali alcune unità dell'esercito hanno dovuto fronteggiare un attacco sferrato dai "terroristi del Daesh” (Isis), contro il villaggio di al-Matouneh, a nord di Sweida, e contro Douma, Tima ed al-Shabaki, a nord-est della città. - (PRIMAPRESS)