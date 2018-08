Attacco esplosivo all'Ambasciata Usa a Pechino. La polizia aveva fermato una donna kamikaze

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Un dispositivo esplosivo è stato fatto scoppiare nella zona riservata alle richiesta dei visti fuori dalla struttura centrale dell’Ambasciata Usa a Pechino. Nell’esplosione, secondo la prima ricostruzione della polizia, sarebbe rimasto ferito l’attentatore che probabilmente aveva innescato il dispositivo. Al momento non si registrano altri feriti. I testimoni parlano di un boato simile ad un tuono intorno alle 13,30 ora locale. Diverse ore prima la polizia sarebbe intervenuta per portare via dalla stessa area, una donna che aveva cercato di darsi fuoco. - (PRIMAPRESS)