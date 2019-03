Abdel Fattah, il blogger simbolo della Primavera Araba è libero dopo 5 anni di detenzione al Cairo

(PRIMAPRESS) - CAIRO - E’ stato scarcerato oggi in Egitto, dopo cinque anni di detenzione, Abdel Fattah, il blogger icona della primavera araba. Fattah era stato arrestato per aver preso parte a una manifestazione non autorizzata nel 2013. La notizia passata in silenzio è emersa solo perché la sorella del blogger, Mona ha pubblicato sui social una immagine dell'attivista che gioca con il cane a casa. Il blogger era stato condannato insieme ad altri 24 attivisti per aver violato la legge che vietava le proteste, voluta dal governo di transizione che si insediò dopo il colpo di Stato del 3 luglio 2013. - (PRIMAPRESS)