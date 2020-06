Zurino (Forum Italiano dell’Export): “A New York per tutelare il Made in Italy”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Chiuso il primo capitolo della lotta dei dazi tra USA e Cina con un accordo che sembra aver messo d’accordo entrambi, resta aperta la grande questione con l’Europa e di conseguenza con l’Italia penalizzata suo malgrado dagli aiuti ad Airbus. Sta di fatto che il Made in Italy sta perdendo significative quote di mercato a cominciare dell’iconico Parmigiano Reggiano.

A lanciare l’allarme per una situazione che potrebbe assumere dimensioni preoccupanti senza una rinegoziazione dei dazi americani, è Lorenzo Zurino, ideatore del Forum Italiano dell’Export.

Il Forum, nel suo format di connessione tra imprese, istituzioni ed associazioni dell’export, approderà a New York il prossimo 27 gennaio in un momento decisivo per il futuro dei prodotti made in Italy, con l’Italia che rischia di perdere rilevanti posizioni sul mercato delle esportazioni alimentari verso gli Usa.

“Non possiamo perdere altro tempo e restare a guardare – lancia l’allarme Zurino – c’è la necessità immediata di interlocuzioni dirette e costanti con controparti estere, la Fase 1 di Usa e Cina ce lo insegna e va in questa direzione. Non si può restare schiacciati da meccanismi europei di farraginosa burocrazia che in questo momento frenano soltanto la nostra capacità di penetrazione dei mercati. L’export - sottolinea l’imprenditore - è il punto nevralgico e centrale per l’economia del nostro Paese e non può limitarsi a essere ‘un tema’ del governo di questo Paese, ma ‘il tema’ da affrontare! Lo dobbiamo alle nostre imprese, agli artigiani e lavoratori italiani che sanno essere eccellenza producendo arte, qualità e bellezza”. - (PRIMAPRESS)