White House: l’addio di Trump il 20 gennaio con i colpi di cannone a salve nella residenza di West Palm Beach

(PRIMAPRESS) - USA - Trump lascerà la Casa Bianca mercoledì mattina, 20 gennaio,prima della cerimonia quando Joe Biden giurerà come 47mo presidente degli Stati Uniti e si insedierà a 1600 Pennsylvania Avenue. Il Marine One,l'elicottero presidenziale,porterà perl'ultima volta Trump alla base di Andrew dove ad attenderlo per l'ultimo volo ci sarà anche l'Air Force One, a bordo del quale si recherà in Florida nella residenza di Mar-a-Lago, a West Palm Beach. Sulla pista della base verrà organizzata una cerimonia di addio con red carpet e salve di cannone - (PRIMAPRESS)