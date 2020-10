Si allunga la catena dei Contagi alla Casa Bianca. Ora c'è il consigliere politico Stephen Miller

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - La catena dei contagi si allunga tra i membri dello staff di Donal Trump isolato alla Casa Bianca dopo il suo ricovero dei giorni scorsi all’ospedale militare Walter Reed. Tra i nuovi positivi c’è Stephen Miller, il principale autore di discorsi di Trump e consigliere politico. "Negli ultimi cinque giorni ho lavorato a distanza e isolandomi da solo, risultando negativo ogni giorno fino a ieri", ha detto Miller in una dichiarazione. "Oggi sono risultato positivo al Covid-19 e sono in quarantena."

Le riunioni dei collaboratori con il presidente Usa ora si svolgono con tute protettive come quelle dei sanitari di terapia intensiva. A incontrare brevemente il presidente sono stati il capo dello staff Mark Meadows e l'assistente del presidente Dan Scavino. Jared Kushner, il genero consigliere, era alla Casa Bianca ma ha avuto solo contatti telefonici con Trump, isolato al secondo piano della residenza mentre la West Wing, l’ala ovest, è deserta con i dipendenti non contagiati invitati a lavorare da casa.

Intanto Trump continua a twittare e oggi punta in dito contro l'agenzia del farmaco statunitense: "Le nuove regole della Fda rendono più difficile" un'accelerazione sui vaccini anti-Covid per l'approvazione prima delle elezioni. "Un'altra montatura politica". Scrive Trump. Infatti la Fda ha pubblicato linee guida sul vaccino anti-Covid molto più severe, che erano state bloccate dalla Casa Bianca.Indicazioni che - riporta il New York Times - difficilmente porteranno ad una autorizzazione del vaccino prima del voto del 3 novembre come aveva annunciato Trump. E questo ha fatto infuriare Donald.