Virus, gli asintomatici dividono gli esperti. La virologa Van Kerkhove (Oms): "Rara la trasmissione"

Gli scienziati sempre più divisi e divisivi per l'opinione pubblica circa il Covid-19. L'ultima notizia rimbalza in queste ore e pronta ad accendere la miccia delle polemiche, è quella della dichiarazione dell'esperta Oms, Maria Van Kerkhove, a capo del team tecnico anti-Covid: "E' molto raro che una persona asintomatica possa trasmettere il coronavirus". Analizzando i dati di diversi Paesi che stanno seguendo "casi asintomatici" sarebbe emerso che questi non "hanno trasmesso il virus", spiega la virologa.

La risposta a distanza arriva da Antonio Cassone, ex direttore Dipartimento Malattie Infettive Iss che invita alla prudenza: "La ricerca a Vo' - sostiene Cassone - ha provato che il 43,2% dei positivi era asintomatico, ma ugualmente contagioso".