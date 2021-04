Venezuela: il presidente Maduro recupera risorse all'estero per pagare 11 mln di vaccini all'Oms

(PRIMAPRESS) - VENEZUELA - Il presidente venezuelano Maduro ha annunciato che il suo governo è riuscito a liberare una parte del denaro bloccato all'estero con cui ha pagato l'intera quota del Venezuela al sistema Covax dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di 120 mln di dollari che gli dà diritto a ricevere 11 mln di dosi di vaccino contro il Covid-19 per immunizzare il 20% della popolazione. "Annuncio che questa settimana realizzeremo il pagamento del 50% restante della quota di 120 mln al sistema Covax e per questo il Venezuela è in regola". I venezuelani erano scesi in piazza nei giorni scorsi per chiedere le vaccinazioni e il leader dell'opposizione Guaidò si era fatto promotore della legittima protesta per i ritardi con cui il paese sta mettendo in moto la campagna vaccinale. - (PRIMAPRESS)