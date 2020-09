Venezuela: il governo invita le Nazioni Unite ad "osservare" le elelezioni legislative del 6 dicembre 2020

(PRIMAPRESS) - CARACAS (VENEZUELA) - Il governo venezuelano annuncia di aver invitato le Nazioni Unite e l'Unione europea ad inviare propri osservatori in occasione delle elezioni legislative previste il 6 dicembre. "Abbiamo inviato ad Antonio Guterres e a Josep Borrell una lettera sulle garanzie per le elezioni generali, confermando l'invito all'Onu e alla Ue a partecipare come osservatori", ha scritto il ministro degli Esteri venezuelano, Arreaza, su Twitter. L'invito giunge dopo la grazia del presidente Maduro a un centinaio di oppositori. - (PRIMAPRESS)