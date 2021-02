Variante Sudafricana: una consistente presenza in Austria prevede test isolamento per chi arriva in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Test e isolamento per i viaggiatori provenienti dall'Austria dove circola la variante sudafricana. Lo prevede la nuova ordinanza firmata dal ministro Salute, Speranza, al fine di arginare la diffusione delle varianti Covid. Limitazioni anche per chi rientra dal Brasile, ammessa solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali. "Chi rientra dovrà sottoporsi a test prima della partenza e all'arrivo e all'isolamento fiduciario di 14 giorni con ulteriore tampone finale". - (PRIMAPRESS)