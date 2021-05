Variante indiana Covid: la Germania ripristina la quarantena per chi arriva dal Regno Unito

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Le pandemie saranno una lotta costante per il futuro, lo ha detto il Global Health Summit tenuo ieri a Roma e lo conferma quanto sta accadendo a Londa in queste ore con la diffusione della variante indiana del Covid che sta di nuovo impensierendo il Regno Unito che aveva raggiunto una copertura ottimale con le vaccinazioni di massa. E le prime reazioni nella mobilità si fanno sentire con le chiusure dei paesi agli ingressi. La Germania, proprio a causa della diffusione della variante indiana sul territorio britannico, imporrà a partire da domani una quarantena di due settimane ai viaggiatori in arrivo dalla Gran Bretagna, che classifica come zona di "mutazione delle varianti" del virus. Lo ha annunciato l'Istituto Robert Koch di Berlino. La quarantena sarà obbligatoria anche in caso di tampone negativo. - (PRIMAPRESS)