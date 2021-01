Vaccino OxfordAstrazeneca: partita la campagna in Gran Bretagna. Cento milioni di dosi acquistate dagli inglesi

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - E' partita in Gran Bretagna l'immunizzazione anti-Covid con il vaccino OxfordAstrazeneca. La prima dose è stata somministrata a un paziente in dialisi di 82 anni, nell'ospedale di Oxford. Il Regno Unito è il primo Paese a utilizzare questo vaccino,al quale ha collaborato l'azienda italiana Irbm di Pomezia. Rispetto al suo competitor di PfizerBiontech, questo sarebbe più economico anche nel trasporto e nello stoccaggio perchè va conservato alla temperaturadi un normale frigorifero rispetto ai meno 80 gradi richiesti dal vaccino tedesco.

Il governo britannico se ne è assicurato 100 milioni di dosi. Disponibili da oggi oltre mezzo milione di vaccini, che saranno somministrati in sei ospedali. - (PRIMAPRESS)