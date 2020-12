Vaccino Moderna: per l'azienda americana il segnale verde dell'Ema arriverà con la Befana

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Le sollecitazioni ed il gioco della date annunciate dall’agenzia del farmaco, Ema, potrebbe avere finalmente una deadline certa per annunciare l’autorizzazione al vaccino dell’americana Moderna. Inizialmente la data fissata per il semaforo verde era il 12 gennaio ma c’è stata un’accelerazione che porterà l’ok al 6 gennaio prossimo. Una Befana che premia l’azienda del Massachussetts che dopo uno stop iniziale è riuscita a superare i test della Food&Drug Administration Usa. "Il Comitato, si legge in una nota dell’Ema, relativa all'anticipazione della riunione -tenuto debito conto dei progressi compiuti- ha fissato per il 6 gennaio 2021 una riunione straordinaria per concludere, se possibile,la propria valutazione. La riunione prevista per il 12 gennaio 2021 sarà mantenuta se necessario”. Lasciando, così, una porta aperta a qualche possibile dubbio. - (PRIMAPRESS)