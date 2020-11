Vaccino: la doccia gelata di AstraSeneca che ha sbagliato le dosi test del campione ritardando l’arrivo sul mercato

(PRIMAPRESS) - OXFORD - È una doccia gelata quella arrivata con la notizia che AstraZeneca avrà un forte ritardo per il completamento della fase di test del vaccino anti-Covid. Il problema è stata una dose non idonea somministrata al campione di persone sottoposto all’inoculazione del vaccino e quindi la risposta è falsata. Un errore grave che non solo ha gelato l’Europa, compresa l’Italia, che ha già acquistato sulla carta, milioni di dosi ma ha anche gelato i mercati finanziari con il titolo rimbalzato verso il basso. Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford, dunque, dovrà essere sottoposto a una nuova sperimentazione. - (PRIMAPRESS)