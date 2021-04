Vaccino Johnson&Johnson: la casa farmaceutica e Aifa confermano alcuni casi di trombosi "ma è plausibile"

(PRIMAPRESS) - ROMA - I primi dati pervenuti dalle vaccinazioni con prodotto Johnson&Johnson hanno evidenziato alcuni dei casi trombotici per cui era stato fermato il prodotto dalla Food&Drug Administration. Trattandosi di casi in percentuale minima il vaccino è tornato ad essere somministrato regolarmente. Ma sia il bugiardino medico che l'Aifa hanno tenuto a precisare: "Una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi accompagnate da sanguinamento,è stata osservata molto raramente in seguito alla vaccinazione anti-Covid con vaccino Janssen. Un ruolo causale del vaccino è considerato plausibile". Lo riporta una "nota informativa importante, concordata con le attività regolatorie europee e italiane", scritta dall'azienda farmaceutica di Johnson & Johnson, e pubblicata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). - (PRIMAPRESS)