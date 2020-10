Vaccino anti-Covid: le americane Pfizer e Moderna pronte a chiedere il via libera all'Agenzia del farmaco

(PRIMAPRESS) - USA - Le americane Pfizer e Moderna prevedono di richiedere negli States l'autorizzazione per i loro vaccini anti-Covid entro la fine di novembre, a distanza di 9 mesi dopo la registrazione della prima vittima nel Paese.

Le due società dovranno attendere il via libera della Fda, l'agenzia farmaceutica Usa ma nel frattempo il governo sta comunque già predisponendo la grande catena logistica necessaria per cominciare a distribuire le prime dosi del vaccino entro 24 ore dall’eventuale autorizzazione. - (PRIMAPRESS)