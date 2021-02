Vaccini Usa: la Fda autorizza Johnson & Johnson. Ha una copertura del 75%

(PRIMAPRESS) - USA - La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato l'uso in emergenza del vaccino monodose della Johnson &Johnson. E' il terzo vaccino approvato in Usa dopo quelli di Pfizer-BioNTech e di Moderna. La J&J, la cui sperimentazione clinica negli Usa vanta un'efficacia del 72%,ha promesso di fornire agli Usa 100 mln di dosi del suo vaccinoentro la fine di giugno. Queste si aggiungeranno alle 600 mln. di dosi su cui si sono impegnate Pfizer-BioNTech e Moderna entro la fine di luglio. Joe Biden saluta con entusiasmo l'autorizzazione della Fda al vaccino monododose della Johnson&Johnson, ma invita gli americani a "non abbassare la guardia" Il presidente americano sottolinea che "non è il momento di abbassare la guardia, non possiamo pensare che oramai la vittoria contro il virus sia inevitabile" - (PRIMAPRESS)