Vaccini: la Danimarca sospende la somministrazione di AstraZeneca. L’Azienda replica: “Il vaccino è sicuro”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo lo stop della Danimarca alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, per verifiche sulla sua sicurezza, la casa farmaceutica rassicura con una nota. "La sicurezza del vaccino" contro il Covid "è stata ampiamente studiata nei trial clinici di fase 3 e i dati sottoposti a peer-review confermano che il vaccino è generalmente ben tollerato",si legge nella nota di AstraZeneca. Lo stop in Danimarca è precauzionale, per verificare l'eventuale correlazione tra la somministrazione del vaccino e problmei di coagulazione del sangue.La Danimarca aveva sospeso per precauzione l'uso del vaccino di AstraZeneca a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. A renderlo noto era stata l'Autorità nazionale danese per la Salute. Sui casi verificatisi sono in corso accertamenti per stabilire eventuali connessioni con la somministrazione del vaccino, che al momento non sono certi. - (PRIMAPRESS)