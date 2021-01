Vaccini: l'Unione Europea pubblica il contratto con AstraZeneca. Von der Leyen: "E' chiaro e vincolante"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - E’ una Ursula von der Leyen visibilmente indispettita, a detta dei suoi collaboratori, per la questione del ritardo della fornitura di vaccini da parte di AstraZeneca ma anche perchè l'azienda farmaceutica ha giocato su due tavoli con poca trasparenza. La Commissione Europea ha deciso, così, di pubblicare il contratto siglato con AstraZeneca per la fornitura di vaccini contro il Covid-19. A seguito della rinnovata richiesta della Commissione europea del 27 gennaio scorso, l'azienda farmaceutica AstraZeneca ha accettato di pubblicare il contratto redatto firmato tra le due parti il 27 agosto 2020. Al centro della polemica è ancora la fornitura del vaccino contro il Covid-19 ai cittadini europei, che sarebbe stata tagliata per essere dirottata su una 'corsia preferenziale' verso il Regno Unito. Bruxelles è pronta a imporre un meccanismo che consenta agli Stati membri di bloccare le esportazioni di vaccini. Una 'ritorsione' legata al taglio delle forniture del primo trimestre da parte di AstraZeneca, da 80 milioni a 31 milioni di dosi (ma l'Ue ritiene saranno ancora meno), a causa di dichiarati "problemi di produzione negli stabilimenti europei". Il sospetto dell'Ue è che quelle dosi siano state indirizzate a Londra, anche se il ceo Pascal Soriot ha negato. Per verificare i "problemi" negli stabilimenti si è mossa la Commissione Ue, che ha chiesto al governo belga di ispezionare le sedi della società anglo-svedese vicino a Bruxelles. Una delegazione di esperti dell'Agenzia federale dei medicinali belga, secondo indiscrezioni, hanno dunque condotto un sopralluogo all'impianto di Seneffe con colleghi italiani, olandesi e spagnoli. Nei prossimi giorni è attesa una relazione su quanto verificato dai tecnici. Intanto, mentre le consegne al blocco europeo sono state messe in dubbio, AstraZeneca ha assicurato la produzione di 2 milioni di dosi a settimana a Londra, per rispettare un ordine di 100 milioni di dosi, sostenendo che il Regno Unito avrebbe la precedenza, avendo firmato il contratto prima, poi citando l'impegno contrattuale al "best effort", "fare il meglio possibile" che non comporterebbe un vincolo. L'Ue ha ordinato fino a 400 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca e siglato accordi con altri produttori per un totale di 2 miliardi (già autorizzati dall'Ema sono i farmaci di Pfizer-Biontech e Moderna). Intanto, mentre la Commissione europea si dice fiduciosa sul riuscire a vaccinare almeno l'80% degli over-80 entro marzo, e mentre oltre 400 mila europei sono morti per Covid-19, il ministro alla Salute tedesco Jens Spahn ha detto di temere "almeno altre 10 difficili settimane" di carenza di vaccini. - (PRIMAPRESS)