Vaccini: gli Usa annunciano l’eliminazione della proprietà intellettuale dei brevetti. Saranno di libera produzione

USA - Gli Stati Uniti a sorpresa irrompono sul dibattito della liberazione dalla proprietà intellettuale per i vaccini con l'annuncio, su mandato del presidente Biden, dii Katherine Tai, la rappresentante americana dell'OMS. Una decisione arrivata con le pressioni delle organizzazioni mondiali con il diffondersi incontrollato della pandemia in India e in Sudamerica. Ora si apre la strada ad una produzione di massa dei vaccini a livello globale.