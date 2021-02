Vaccini Covid: la Russia registra un terzo farmaco. Pronte le prime 120 mila dosi

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Fonti della stampa locale in Russia hanno reso noto che il primo ministro Michail Mishustin ha dichiarato che il ministero della Salute ha registrato il terzo vaccino anti-covid, con il nome commerciale di "Kovivac". Il nuovo vaccino è stato realizzato dall'istituto Chumakov. Entro la metà di marzo, sempre secondo le fonti stampa, saranno prodotte le prime 120.000 dosi per la somministrazione. Il primo vaccino ad avere il via libera in Russia è stato lo Sputnik che l'Ema non ha ancora approvato. L'Ungheria, visti i ritardi accumulati dai vaccini contrattualizzati con l'UE, Pfizer, AstraZeneca e Moderna, ha deciso di andare per la sua strada rifornendosi di Sputnik. E a smentire la voce che il vaccino russo non fosse efficace con buona percentuale è stato l'Istituto Spallanzani che ha analizzato i dati scientifici ed ha riscontrato una copertura vicina al 90%. - (PRIMAPRESS)