Vaccini Covid, Cooke (Ema): "Pfizer e Moderna dati positivi sulla sicurezza. Il 29 daremo il nostro parere definitivo"

"Su vaccini Pfizer e Moderna posso anticipare che la visione preliminare dei dati è positiva su efficacia e sicurezza". Così ha anticipato la direttrice di Ema, Agenzia Europea del farmaco, Emer Cooke. "Probabilmente ci esprimeremo il 29/12 per Pfizer e il 12 gennaio per Moderna" spiega, ma "il vaccino non è una bacchetta magica,la popolazione dovrà continuare a seguire tutte le restrizioni come mascherina,igiene e distanziamento perché all'inizio non ci saranno dosi per tutti".