Vaccini, Canada e Finlandia adottano un mix di farmaci tra prima e seconda dose

CANADA - Sarà la disponibilità di vaccini a dettare la somministrazione della prima e seconda dose. In Canada, l'autorità sanitaria di Ottawa ha dato il vi libera ad un mix. Chi ha ricevuto una prima dose di AstraZeneca per la seconda può fare Pfizer o Moderna, spiega l'Agenzia sanitaria del Paese. E le due immunizzazioni basate su Pfizer e Moderna possono venire alternate tra prima e seconda dose. Le autorità canadesi fanno però, poi, presente che sarebbe ottimale usare lo stesso vaccino per entrambe le dosi. Creando un inevitabile dubbio in chi deve vaccinarsi. Il mix, tuttavia, già è stato adottato in Finlandia: possibilità che è allo studio in molti Paesi.