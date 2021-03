Vaccini AstraZeneca, nuova tegola per l'azienda inglese che arriva dagli Usa: ha utilizzato dati obsoleti

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo l'allarme provocato da alcuni possibili effetti collaterali imputati alla somministrazione dei vaccini AstraZeneca per l'azienda farmaceutica inglese arriva ora un'altra questione non da poco e che rischia di minare definitivamente la reputazione del vaccino. AstraZeneca sta tentando di accreditarsdi anche in America ma ovviamente deve passare per l'autorizzazione delle istituzioni sanitarie a stelle e strisce ed è qui che si aperto qualche nuovo dubbio: l'azienda potrebbe aver incluso dati "obsoleti" nelle informazioni fornite alle autorità americane durante le sperimentazioni del proprio vaccino antiCovid negli Stati Uniti. Lo ha riferito l'Istituto nazionale per le malattie infettive e le allergie,citando le preoccupazioni di un consiglio di monitoraggio. Il consiglio "ha espresso la preoccupazione che AstraZeneca abbia potuto includere informazioni obsolete che possano aver fornito una stima incompleta dell'efficacia", si legge in una nota. - (PRIMAPRESS)