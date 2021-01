Vaccini AstraZeneca: c’è il via libera dell’Ema all’azienda farmaceutica di Oxford

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - AstraZeneca ha ricevuto l’atteso via libera dall’Agenzia Europea del farmaco (Ema) per la validità del vaccino anti-Covid che ha superato le fasi di sperimentazione programmata dalla compagnia farmaceutica di Oxford. Da oggi, dunque, il siero inglese entrerà nella rosa dei vaccini già autorizzati in Europa: Pfizer e Moderna. Ora bisognerà capire se questo nuovo ingresso risolverà almeno in parte la questione della carenza di dosi che avevano irritato Ursula von der Leyen. - (PRIMAPRESS)