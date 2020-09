Usa: un reportage del New York Times accusa Trump di non aver pagato tasse federali sul reddito per almeno 10 anni

(PRIMAPRESS) - USA - Il presidente Usa, Trump, non avrebbe pagato tasse federali sul reddito per almeno 10 degli ultimi 15 anni, e nel 2016 e 2017 avrebbe versato solo una cifra modesta. E' quanto riporta il New York Times, che avrebbe in mano informazioni sulle dichiarazioni dei redditi fatte negli ultimi 20 anni dal presidente. La notizia è stata smentita dal presidente Usa che replica al giornale: “E’ una fake news, fasulla e totalmente inventata: ho pagato molte tasse sul reddito anche a livello statale", ha detto durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)