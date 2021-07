USA, Repubblicani accusano Nancy Pelosi di “abuso di potere” nelle nomine per la commissione di Capito Hill

(PRIMAPRESS) - USA - La presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi ha rifiutato la nomina di due repubblicani proposti dal leader del partito conservatore, Kevin McCarthy, come membri della commissione sull'insurrezione del Campidoglio del 6 gennaio, quando i sostenitori del presidente Trump interruppero la certificazione della vittoria del presidente Biden. McCarthy ha denunciato la decisione di Pelosi come "un eclatante abuso di potere", dicendo che il partito non parteciperà alle indagini se i democratici non torneranno sui loro passi. - (PRIMAPRESS)