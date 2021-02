USA, nella Conservative Conference di Orlando, Trump lancia l’ipotesi di una terza candidatura

(PRIMAPRESS) - ORLANDO - Nel suo discorso di questa notte, ora italiana, per chiudere la Conservative Political Action Conference, l'ex presidente Donald Trump ha suggerito che potrebbe lanciare una terza candidatura presidenziale ma ha detto che non ha intenzione di avviare un'alternativa al Partito Repubblicano."Sono qui davanti a voi oggi per dichiarare che l'incredibile viaggio che abbiamo iniziato insieme quattro anni fa è tutt'altro che finito", ha detto l'ex presidente nel suo primo discorso da quando ha lasciato la Casa Bianca il mese scorso. "Siamo riuniti questo pomeriggio per parlare del futuro: il futuro del nostro movimento, il futuro del nostro partito e il futuro del nostro amato Paese".

L'ex presidente ha esordito chiedendo alla folla: "Vi manco?" Ha annunciato che "non sta iniziando una nuova festa" e, prendendo nota del pubblico per lo più senza maschera, ha detto "non ci sono maschere, non ci sono doppie maschere".

"In realtà, come sapete, hanno appena perso la Casa Bianca", ha detto Trump dei Democratici, ripetendo la menzogna di aver vinto le elezioni lo scorso autunno. "Chissà, potrei anche decidere di batterli per la terza volta", ha aggiunto, fermandosi prima di dichiarare i suoi piani per il 2024.

Prima del discorso di Trump, ha vinto il sondaggio presidenziale del CPAC con il sostegno del 55% degli oltre 1.000 partecipanti alla conferenza a cui è stato chiesto chi sostengono per l'offerta 2024 del GOP. Il fatto che abbia vinto con poco più della metà dei voti, tuttavia, è degno di nota dato che l'evento è stato scherzosamente chiamato "TPAC" e i sostenitori sono stati avvistati inchinarsi davanti a una statua color oro a sua somiglianza.

Mentre il 95% ha affermato di volere che il Partito Repubblicano promuova l'agenda di Trump, solo il 68% ha affermato di voler vedere lo stesso Trump correre di nuovo. - (PRIMAPRESS)