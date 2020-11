Usa: Joe Biden nomina Antony Blinken nel ruolo di Segretario di Stato, prenderà il posto di Mike Pompeo

(PRIMAPRESS) - USA - Mentre le denunce di Donald Trump per brogli elettorali si infrangono anche sulle posizioni degli stessi repubblicani, Joe Biden procede nel suo percorso di nuovo presidente degli Stati Uniti e sceglie come segretario di Stato Anthony Blinken,che dovrà rilanciare l'America sulla scena internazionale. L'annuncio ufficiale è atteso domani,insieme alla nomina di consigliere alla sicurezza nazionale e ambasciatore all'Onu. Jake Sullivan sarebbe stato scelto come consigliere,mentre Linda Thomas-Greenfield è in corsa come ambasciatrice all'Onu. Laureato ad Harvard, Blinken entrò in politica alla fine degli anni '80 e cominciò la carriera al Dipartimento di Stato dell'amministrazione Clinton. - (PRIMAPRESS)