Usa: decine di città ridotte in cenere dagli incendi nella West Coast. La California assume i detenuti che hanno domato le fiamme

(PRIMAPRESS) - USA - Sono almeno 20 le le vittime a causa degli incendi della West Coast, dove sono andati in fumo quasi 5 milioni di acri. In California, Oregon e Stato di Washington ridotte in cenere intere città. Migliaia di persone sono sfollate, solo nell'Oregon sono mezzo milione. Le immagini sono apocalittiche: San Francisco è avvolta nel fumo e l'aria è irrespirabile. Il governatore della California, Newsom, ha firmato una legge che facilita l'assunzione dei detenuti che hanno servito come vigili del fuoco. - (PRIMAPRESS)