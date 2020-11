Usa: dalla Food&Drug Administration arriva il via libera al tampone "fai da te" della Biotech

(PRIMAPRESS) - USA - Dalla Food and drug administration (Fda) in Usa arriva il via libera al primo test per la diagnosi Covid fai da te. ILo potrà fare autonomamente chiunque abbia dai 14 anni in su. Il test, il primo a poter essere fatto da soli, è prodotto dalla Biotech e può essere usato anche in ospedale. Sul sito della società si parla di un prezzo inferiore ai 50 dollari. Il risultato del nuovo tampone nasale americano Usa si ottiene in circa 30 minuti e secondo Biotech "rappresenta un importante sviluppo diagnostico". - (PRIMAPRESS)