Usa, aborto: in South Carolina vietata l’interruzione di gravidanza dopo 6 settimane

(PRIMAPRESS) - USA - Il governatore della South Carolina, il repubblicano Mcmaster, ha firmato la legge sull'aborto più restrittiva negli Usa, che vieta l'interruzione della gravidanza dopo 6 settimane gestazione. E' il periodo in cui solitamente si rileva il primo battito cardiaco del feto ma in cui molte donne non sanno ancora di essere incinte. I medici che praticheranno l'aborto oltre questo periodo andranno incontro a pene fino a due anni di carcere. "Diventeremo lo Stato più pro-life del paese", aveva twittato giorni fa Mcmaster. - (PRIMAPRESS)