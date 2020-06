Un post di Trump sulla Zona Autonoma a Washington: "Ha violato le regole di Twitter" scrive il social

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Ormai tra il presidente Usa, Donald Trump e Twitter è guerra aperta. Un post di Trump ritenuto non aderente alla policy del social, non è stato oscurato come era già accaduto le settimane scorse ma viene marcato con una frase che ne prende le distanze: “Questo Tweet ha violato le Regole di Twitter sui comportamenti offensivi.Abbiamo deciso di non oscurarlo poiché potrebbe essere di pubblico interesse": E' il messaggio che compare 'davanti' a un tweet con cui il presidente Trump aveva annunciato: "Non ci sarà mai una 'zona autonoma' a Washington D.C., fino a quando sarò il vostro presidente. Se ci provano, saranno affrontati con la forza”. Nonostante l'avvertimento,Twitter non cancellerà il messaggio per consentire a chi vorrà di leggerlo,riconoscendone, se del caso, "l'interesse pubblico” o per attivare una democratica contrapposizione. - (PRIMAPRESS)