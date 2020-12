Ucraina: possibile indagine della Corte penale internazionale per crimini di guerra

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Corte penale internazionale (Cpi) ha ipotizzato la necessità di indagare su numerosi crimini di guerra che che sarebbero stati commessi in Ucraina a partire dal 2014. Va avviata una piena indagine su questi atti Lo afferma il procuratore della Corte penale internazionale, Fatou Bensouda: "C'è un motivo fondato per ritenere che una vasta gamma di atti definibili come crimini di guerra e contro l'umanità siano stati compiuti in Ucraina: questi ricadano sotto la giurisdizione della Corte" penale internazionale. "Crimini commessi dalle parti in conflitto sufficientemente gravi per quantità e qualità da far scattare una indagine". - (PRIMAPRESS)