Twitter, la grande truffa dei bitcoin che ha fatto bloccare gli account dei Vip da Bill Gates ad Obama e Bezos

ROMA - Dopo l'hackeraggio degli account Twitter di diversi personaggi famosi, è iniziata una grande indagine del social che sarebbe legata alla maxi-truffa dei bitcoin. Sta di fatto che Twitter ha bloccato tutti gli account degli utenti coinvolti che non posso inviare tweet o cambiare la password finché dureranno le indagini. Ad essere interessati dall'inchiesta sono gli account di Vip da Musk a Gates, da Obama a Bezos,a Biden. La natura dell'attacco - "efficace ma amatoriale"- fa supporre che sia stata opera di un singolo e non di uno stato. Sui profili dei personaggi hackerati sono apparsi tweet con richieste di donazioni in bitcoin. "Giornata difficile per noi a Twitter", scrive il fondatore.