Turismo: la Spagna punta sullo sport e chiude un accordo con LaLiga per una campagna internazionale

(PRIMAPRESS) - MILANO - Che lo sport sia una delle motivazioni che maggiormente incide sulla scelta di una destinazione turistica è confermato dalle analisi delle segmentazioni in tutta Europa. Ma questa volta il Governo spagnolo ha deciso di farne uno degli asset di promozione turistica raggiungendo un accordo con LaLiga e la Confederazione Spagnola delle Organizzazioni Imprenditoriali (CEOE). L’obiettivo è di unire le forze per lanciare e promuovere il Paese come destinazione sicura per il turismo e lo sport. È una campagna che avrà visibilità nazionale e internazionale durante gli 11 giorni che restano da giocare della LaLiga Santander (serie A) e della LaLiga SmartBank (serie B) di calcio. La competizione darà visibilità globale alla campagna con un logo che sarà visto sulle reti internazionali della competizione, così come con creatività e pubblicazioni sui social network, presenza nella televisione internazionale e nella virtualizzazione degli stadi e altre azioni di marketing digitale. “La Spagna è pronta a ricevere turisti internazionali in condizioni di sicurezza dal 1 ° luglio. Ci siamo preparati rigorosamente e seriamente per garantire i più alti standard di sicurezza lungo tutta la catena del valore turistico, preparando più di venti protocolli omogenei per l'intero Paese ", ha dichiarato Isabel Oliver, Segretaria di Stato per il Turismo. Il settore turistico è un settore strategico per la Spagna. Contribuisce al 12,3% del prodotto interno lordo e impiega il 12,7% del numero totale di iscritti all’Istituto nazionale della previdenza sociale spagnola. Nel 2019, un totale di 6,2 milioni di persone ha visitato la Spagna per assistere ad un evento sportivo da spettatori. Il 41,2% di loro sono stranieri. In totale, questi viaggiatori hanno generato una spesa turistica di 4.585 milioni di euro. Lo sport spagnolo è una delle leve su cui risiede la buona reputazione della Spagna all'estero grazie al suo grado di professionalità e ai buoni risultati in termini di gestione e talenti sportivi. Il suo impatto economico è molto importante, con un peso equivalente al 2% del PIL e quasi 2,5% dei posti di lavoro diretti, indiretti e indotti in Spagna (Fonte: Funcas, Il peso crescente dello sport nell’economia e società, 2019). LaLiga ha lavorato per la promozione della Spagna per anni. Nel 2018, è stata nominata Ambasciatrice onoraria del brand “Marca España” nella categoria relazioni internazionali "per il suo contributo alla diffusione di un'immagine positiva della Spagna nel mondo attraverso il calcio" e per "aiutare l'internazionalizzazione sia delle società di calcio che degli atleti”. In questo senso, LaLiga sta anche lavorando con i suoi sponsor per promuovere e sostenere il turismo. Ne è un esempio il Banco Santander, la cui campagna "La Remontada" cerca di riattivare l'attività nel mondo degli affari, dei consumi e del turismo in Spagna, riflettendo valori come lo sforzo, la perseveranza o la fiducia per superare le avversità. Concetti che fanno parte delle caratteristiche essenziali del suo Ambasciatore Rafa Nadal che è stato chiamato a promuovere il brand “active” spagnolo. - (PRIMAPRESS)